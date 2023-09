Luísa Sonza altera letra de ‘Chico’ após término conturbado; veja o vídeo!

Adeus, Chico! A cantora Luísa Sonza contou aos fãs durante o show de abertura da turnê “Escândalo Íntimo”, que a música ‘Chico’ sofreu uma alteração em sua letra. A canção, que foi escrita como uma declaração para o ex-namorado, conhecido como Chico Moedas, não será mais cantada com o nome ‘Chico’, e sim, com uma referência à música de Chico Buarque.

A mudança aconteceu após a cantora revelar durante o programa matinal “Mais Você”, da apresentadora Ana Maria Braga, que foi traída por Chico, para quem a música que atingiu o primeiro lugar entre as mais ouvidas do país, foi feita. O casal estava junto há quatro meses e ganhou ainda mais popularidade após o lançamento de ‘Chico’.

O anúncio foi feito em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na última sexta-feira (29), quando, antes de cantar a música, Luísa ensinou aos fãs a nova versão. O refrão que conquistou o público “Chico, se tu me quiseres”, agora será cantado “Se acaso me quiseres”, fazendo referência à música ‘Folhetim’, de Chico Buarque. Na ocasião, a cantora ainda disse: “Esse nome é só um nome, esse nome é do Chico Buarque e a música é para ele".

FOI COM DEUS! Luísa Sonza ensinou os fãs a cantarem uma nova versão da música “Chico” e deixou claro: ESSE NOME É SÓ UM NOME. pic.twitter.com/T79Jnjv0Yp — RDT SONZA (@RDTSonza) September 30, 2023

Luisa tem enfrentado um término conturbado, e na última segunda-feira (25), compartilhou com os fãs a decisão de se afastar das redes sociais: "Decidi não ter mais redes sociais no celular, acredito que isso tem feito bem pra mim e sei que vocês entendem isso! (...) Meu foco agora é voltar a trabalhar e divulgar meu álbum que é o que eu sempre quis!". O Instagram da artista continuará sendo atualizado por sua equipe.