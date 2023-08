Luan Santana abre o jogo e se autodeclara “Imbrochável”

Em entrevista ao programa “Band Coruja”, da rádio Band News FM, o cantor Luan Santana abriu o jogo e fez declarações polêmicas sobre seu desempenho sexual. Após a confirmação do término do noivado com a modelo Izabela Cunha, em maio deste ano, Luan revelou estar vivendo uma fase agitada desde a recente solteirice.

"Nunca brochei, nunca brochei. Imbrochável", foi com essa frase que Luan Santana definiu sua performance sexual com as parceiras. Questionado pelo repórter se seria um “touro ou um bezerro na hora H”, Luan então revelou: "É touro, rapaz, é touro. É tipo Barretos. O bagulho é bruto".

O cantor, que se apresentou na Festa do Peão de Barretos no último domingo (20), também comentou a nova vida de solteiro, e disse estar “mais solto que amendoim na boca de banguela”.

Em maio de 2023, Luan e a então namorada, Izabela, confirmaram o fim do noivado. O ex-casal estava junto há dois anos, desde 2021, quando o cantor assumiu o relacionamento para o público. O namoro com Izabela veio menos de um ano depois de Luan anunciar o fim do namoro de 12 anos com Jade Magalhães, de quem ele também chegou a ficar noivo. Agora, o sertanejo vive a vida solteiro e as fãs aguardam para ver quem será o próximo interesse romântico do cantor.