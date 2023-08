O amor está no ar! Marina Mosch dá beijão em namorada no casamento de atriz

O amor está no ar! A atriz Marina Moschen, 26, ex- protagonista de Malhação, chamou a atenção ao beijar publicamente a namorada, a fotógrafa Emilia Sauaia, durante o casamento da amiga, a atriz Rafaela Mandelli, em São Paulo.

A troca de carinho foi compartilhada nos stories do Instagram.

A atriz e a fotógrafa estão juntas desde 2021, mas o romance só foi assumido publicamente em janeiro deste ano para a colunista Patrícia Kogut, de O Globo.

O namoro, porém, vinha sendo mantido de forma discreta e sem exposição.

Rafaela trocou alianças com Rodrigo Leonardo com cerimônia e festa na manhã do último domingo (20).

Rafaela trocou alianças com Rodrigo Leonardo | Foto: Divulgação

Para a festa, as duas escolheram looks bem diferentes. Marina apostou em um vestido clássico, lilás, bem longo ao melhor estilo romântico. Já a sua amada apostou em um macacão de veludo preto combinado com um top.