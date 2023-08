Andressa Urach revela quanto cobra por programa

Após largar a igreja evangélica, Andressa Urach não esconde de ninguém que voltou a fazer programas sexuais. Em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, ela revelou quanto é o seu cachê por hora.

"Nunca contei. Cobro R$ 15 mil a hora. Eu aprendi, desde os 21 anos, a ganhar dinheiro em troca de sexo. Tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Acho que tenho fetiche", explicou Andressa, que atualmente também vende conteúdo adulto na internet.

Apesar do que muitos pensam, Andressa conta que faz tudo isso pensando em um futuro tranquilo. Aos 35 anos, a ex-vice Miss Bumbum afirma que planeja usar a quantia recebida para sua aposentadoria.



"Eu vejo o meu corpo como um produto, um objeto. Tem um valor, compra quem quer, eu estou faturando. Eu não quero viver muito tempo trabalhando com a minha imagem, com o meu corpo. Estabeleci um tempo de cinco anos. Tenho que pensar no meu futuro, no futuro dos meus filhos" explicou.