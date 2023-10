STJD nega pedido do Botafogo e decide adiar partida

Depois da luta para terminar seu confronto contra o Athletico-PR pela 28ª rodada do Brasileirão durante o último fim de semana, o Botafogo vai ter que ficar sem jogar nesta terça-feira (24) - data em que enfrentaria o Fortaleza. O time chegou a entrar com um pedido na Justiça para manter a disputa no dia previsto, mas teve a solicitação negada nesta segunda (23).

O alvinegro havia apresentado uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo pela manutenção da data, que precisaria ser adiada depois que o clube entrou em campo por dois dias seguidos nestes sábado (21) e domingo (22). Como o regulamento solicita que um período de 66 horas seja respeitado entre um jogo e outro, o clube não poderia voltar a campo na noite de terça (24), já que esteve jogando durante a tarde do domingo (22).

O STJD entendeu que a medida deve ser mantida e não autorizou, por tanto que o clube escape desse intervalo. "Analisando petição e os demais documentos acostados aos autos, verificou-se que o Clube não apresentou o Direito Líquido e Certo que fora supostamente infringido pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF, mais precisamente seu Departamento de Competição", destaca a decisão do Tribunal.

Com isso, o confronto entre a equipe carioca e o Fortaleza permanece adiado, ainda por tempo indeterminado. Já o último jogo, contra o Athletico-PR, terminou empatado em 1 a 1. A partida, que bagunçou o calendário botafoguense, começou no sábado (21), mas precisou ser interrompida aos 6 min do 2º tempo, por conta das repetidas quedas de energia no Estádio Nilton Santos. As equipes voltaram ao gramado para jogar mais 39 minutos no domingo (22), às 15h.