Bruno Henrique acerta renovação com o Flamengo até 2026

O Flamengo chegou a um acordo com o atacante Bruno Henrique neste domingo (22), pela renovação do contrato por três temporadas, que será assinado nos próximos dias. A presença dos empresários do jogador no Rio foi fundamental para concretizar a negociação. A equipe enfrentará o vasco na tarde deste domingo, às 16h, no Maracanã.

Inicialmente, havia uma divergência em relação ao tempo de contrato. O clube queria assinar por um ano, e depois subiu a oferta para dois, porém o clube cedeu ao pedido dos representantes do atleta, Dênis Ricardo e Wellington Paulo. O novo contrato de Bruno Henrique será até o final de dezembro de 2026, quando o atacante completará 36 anos.

O Palmeiras, grande rival do time carioca nos últimos anos, chegou a oferecer propostas de base salarial mais alta, assim como tempo de contrato, entretanto o jogador preferiu permanecer no Flamengo.

O mineiro Bruno Henrique é um dos principais jogadores dessa geração e um dos ídolos da nação rubro negra. O atacante já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três estaduais desde 2019, quando chegou ao clube. O atleta marcou 86 gols em 215 jogos.



O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão com 47 pontos em 27 partidas, onze abaixo do líder Botafogo. E conta com a participação de seu atacante para tentar conquistar a vitória no clássico deste domingo, contra o Vasco.