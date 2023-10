Rayssa Leal se consagra como a primeira skatista campeã no Pan

A skatista Rayssa Leal, medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio 2020, conquistou neste sábado (21), o primeiro ouro da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Essa foi a estreia da modalidade de skate street nos Jogos, e com direito a dobradinha do Brasil no pódio. Pâmela Rosa ficou com o segundo lugar, e a americana Paige Heyn com o Bronze.

As brasileiras dominaram o torneio, realizando um torneio à parte. A Rayssa, de apenas 15 anos, levou a melhor no duelo, com manobras de dificuldade mais alta. A atleta somou 236,98 pontos (76,03 como melhor volta + 76,72 e 84,23 nas manobras únicas).

"Foi muito especial essa medalha. Mais um vez representando muito bem o skate feminino e o Brasil. Tava a galera toda. Parecia que eu tava competindo no Brasil. Vai ficar na história, porque é o primeiro campeonato pan-americano de skate. Pra mim, é surreal. Consegui acertar minha manobra, então é só felicidade. Tô muito feliz. Tava dividindo o quarto com a Pam. A gente se aproximou bem mais. Tamo fazendo tudo junto. Menos no banheiro, né!? Mais um campeonato conseguindo dobradinha. Espero que continue assim. O Pan vai todo mundo da seleção brasileira, então é muito divertido", declarou a skatista de 15 anos.

A paulista Pâmela Rosa, de 24 anos, também fez um excelente campeonato, sofreu um pouco nas manobras únicas, contudo acertou as duas manobras que precisava para sair com a medalha de prata. A atleta bicampeã mundial somou 211,34 pontos (73,17 na volta + 60,73 e 77,44 nas manobras únicas).

Rayssa Leal, também reconhecida como "fadinha" pela torcida brasileira, contou com o apoio de sua mãe no Chile, Lilian Mendes. Porém, a mãe da atleta não pode acompanhá-la na Vila Pan-Americana, mas isso não a impediu de dar alguns conselhos para a filha.

"Ela falou para eu ir com confiança, porque a gente já tinha montado a estratégia antes da competição. Ela não pôde ficar na Vila comigo, então tava meio que seis dias sem vê-la. A gente só tava mantando a saudade mesmo. Ela me passou uma confiança que outras pessoas não conseguem, óbvio, por ela ser minha mãe, ser minha coach. Estar com ela, eu me sinto bem mais segura. Ela me ajudou bastante" disse Rayssa.

Os jogos Pan-Americanos, não disponibilizam vagas para a Olimpíadas. Mas, as atletas brasileiras estão em uma boa posição na classificatória, Rayssa Leal é a vice-líder durante que Pâmela está na sétima colocação. A skatista Gabi Mazetto, na 10ª posição, também está na zona de classificação.