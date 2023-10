Partida entre Botafogo e Athletico-PR termina neste domingo

O jogo entre Botafogo e Athletico-PR, suspenso na noite deste sábado (21), devido a falta de luz, foi remarcado para este domingo (22), às 15h, sem a presença de torcedores, no estádio Nilton Santos. A partida foi paralisada aos cinco minutos do segundo tempo, com o placar de 1 a 1, após haver cinco quedas de luz no local.

A light, empresa responsável por fornecer energia para o Rio de Janeiro, informou que o problema foi de responsabilidade do próprio estádio.

“Nossas equipes estiveram no Estádio Olímpico Nilton Santos, e no local, confirmaram defeito interno de responsabilidade do estádio. As duas linhas da Light estão íntegras e disponíveis”, disse a empresa.

O jogo será realizado sem público. O diretor da CBF, Julio Avelar, justificou a ausência de torcedores declarando que a polícia não iria garantir a segurança dos torcedores, já que ocorrerá no mesmo dia do clássico entre Flamengo e Vasco, às 16h, no Maracanã.



"Importante esclarecer que o protocolo foi seguido. Esperar 30 minutos, prorrogar mais 30, e o protocolo foi seguido plenamente pela arbitragem. Foi averiguado que não haveria mais a possibilidade de prosseguir. A partida está suspensa e está sendo remarcada para amanhã, às 15h, com portões fechados no Nilton Santos", disse Julio em entrevista ao sportv.

A CBF adiou a próxima partida do clube alvinegro no Brasileirão, contra a equipe do Fortaleza, que seria realizada às 19h desta terça, no Castelão. A justificativa é evitar que o time volte a campo em menos de 66 horas, porém ainda não se tem uma nova data.

O Botafogo é o líder da competição com 58 pontos em 27 jogos, nove pontos acima do Red Bull Bragantino, que está na segunda colocação.