Conmebol anuncia evento para fãs antes de final da Libertadores em Copacabana

A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (20), que haverá uma Fan Zone da finalíssima da Libertadores, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O evento irá proporcionar diversas atrações e funcionará do dia 30 de outubro até o dia 3 de novembro, que é a véspera da final entre as equipes do Fluminense e Boca Juniors (Argentina), no estádio do Maracanã, às 17h.

A Fan Zone funcionará das 14h às 22h, e será montada na frente do Hotel Hilton, um dos principais estabelecimentos da cidade.

Leia também

Conmebol se irrita com exigências do Flamengo, e promete fazer jogo duro

Neymar rompe ligamentos e pode ficar seis meses parado

O Fluminense busca conquistar seu primeiro titulo da Libertadores, principal competição de futebol da América do Sul, já a equipe a argentina do Boca Junior busca chegar ao seu sétimo titulo e se igualar com o Independente como clube com mais taças.