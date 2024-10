Com vitória de Dr. Serginho em Cabo Frio, vereador mais votado de Niterói pode ir parar na Alerj

O resultado das eleições municipais no último domingo (06) provocou o tradicional troca-troca nas vagas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Seis deputados estaduais em exercício vão deixar a Casa legislativa para assumir Prefeituras no Estado. Uma dessas mudanças pode afetar a Câmara Municipal de Niterói. Douglas Gomes (PL), vereador mais votado da cidade, pode ser convocado a assumir uma cadeira na Alerj, apesar de ter dito que não tem planos de deixar Câmara.

A possível vaga para Douglas é resultado da eleição municipal em Cabo Frio. Doutor Serginho (PL), líder do governo na Alerj, vai deixar o cargo de deputado estadual para assumir a Prefeitura do município na Região dos Lagos. A vaga deixada por ele vai para o Delegado Carlos Augusto (PL), que está em exercício na Alerj desde 2023. Ele era primeiro suplente e assumiu a cadeira do gonçalense Douglas Ruas (PL), que trocou o cargo de deputado para seguir como Secretário Estadual de Cidades.

Leia também:

➢ Por que nem todo candidato entre os mais votados é eleito? Entenda

➢ Veja quem substitui Quaquá na Câmara após eleições em Maricá

➢ 2º turno: Rodrigo Neves e Carlos Jordy reagem ao resultado eleitoral em Niterói



Com o Delegado assumindo a vaga de Serginho, Douglas Gomes (PL), que está na suplência, seria o próximo nome convocado para assumir a cadeira ociosa na Alerj. Apesar disso, o niteroiense disse que não pretende assumir o cargo. Procurado por OSG, Douglas esclareceu que está focado em disputar a presidência da Câmara de Niterói, onde assume seu segundo mandato a partir do ano que vem.



"Hoje, estamos focados em vencer as eleições no segundo turno e também em eleger um presidente da Câmara Municipal de Niterói do PL. Até então, não existe nenhum planejamento, nenhuma programação para que a gente assuma essa vaga na Alerj", disse Douglas em um pronunciamento publicado em seu perfil no Instagram.

Caso Douglas assuma a cadeira na Câmara, Eduardo Paiva (PL) seria seu substituto entre os vereadores na cidade de Niterói.

Prefeitos eleitos em outras cidades também deixam vagas na Alerj

Além do "suspense" na vaga de Serginho, outros deputados estaduais também deixam cadeiras vagas na Aelrj após o resultado da apuração das urnas. Um deles é Eduardo Cavalieri (PSD), que será vice prefeito do Rio com Eduardo Paes (PSD). O suplente Átila Nunes (PSD) vai assumir o cargo.

Andrezinho Ceciliano (PT) foi eleito prefeito de Paracambi e vai deixar sua cadeira para Lilian Bhering (PCdoB). Márcio Canella (União Brasil), que venceu as eleições para prefeito em Belford Roxo, deixa a vaga para Marcelo Dino (União Brasil). Tande Vieira (PP), eleito para a Prefeitura de Resende, dará o lugar na Alerj para a influenciadora Sarah Poncio (PROS). Por fim, Luiz Claudio Ribeiro (Republicanos), novo prefeito eleito de Mangaratiba, garante sua vaga para Serginho Fernandes (PSD) na Assembleia a partir de 2025.