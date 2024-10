Reeleito, vereador Douglas Gomes foi o grande recordista das urnas em Niterói, com 16.369 votos

O vereador niteroiense Douglas Gomes (PL) foi o grande recordista das urnas nas eleições em Niterói, com 16.369 votos. Doglas é nascido na cidade e foi criado na Comunidade do Sabão, em São Lourenço. É conservador, cristão e suas bandeiras são baseadas em Deus, pátria, família e liberdade, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma das principais lideranças nacionais do seu partido.

Douglas Gomes é do partido ex presidente Jair Bolsonaro | Foto: Divulgação

Além de Douglas, saiba quem são os outros eleitos para ocuparem seus cargos nos próximos quatro anos na Câmara de Niterói :



Professor Túlio (Psol) - 6.789

Daniel Marques (PL) - 6.750



Binho Guimarães (PDT) - 5.884



Cal (União) - 5.861



Andrigo (PDT) - 5.546



Anderson Pipico (PT) - 5.488



Renato Carielo (PDT) - 5.444



Benny Brioly (PSOL) - 4.801



Rodrigo Farah (Cidadania) - 4.682

Gallo (CIDADANIA) - 4.612

Leandro Portugal (MDB) - 4.516

Alan Lyra (PL) - 4.41

Leonardo Giordano (PC do B) - 4.395

Gabriel Velasco (PSD) - 4,258

Sylvio (PT) - 4.045

Zaf (União) - 3.910

Beto da Pipa (MDB) - 3.828

Fernanda Louback (PL) - 3.503

Fabiano Gonçalves (REPUBLICANOS) - 3.478

Michel Saad Neto (PODEMOS) - 2.772



