Veja quem substitui Quaquá na Câmara após eleições em Maricá

Washington Quaquá (PT) foi o único deputado federal do Rio de Janeiro eleito no primeiro turno das eleições municipais, realizadas neste domingo (06). Com 73,74% dos votos no município, o futuro Prefeito de Maricá deixa seu primeiro mandato como parlamentar e movimenta a relação dos nomes na Câmara dos Deputados, que vai contar com uma nova parlamentar em sua cadeira.

Quem assume o cargo de Quaquá é Enfermeira Rejane (PCdoB), primeira suplente da Federação Brasil da Esperança, de que o partido do político faz parte. Rejane chega ao cargo pela primeira vez, após três mandatos como deputada estadual pelo Rio de Janeiro, entre 2011 e 2023 - todos pelo PCdoB.

Primeira suplente da Federação Brasil da Esperança, Rejane assume cargo assim que Quaquá renunciar | Foto: Divulgação/Rafael Wallace

Rejane tem 61 anos e foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher por três vezes enquanto esteve na Assembleia Legislativa do RJ. Ela também foi vice-presidente da Comissão de Saúde da Alerj e participou da autoria de cerca de 50 projetos de lei em vigor. Ela deve assumir a função assim de Quaquá renunciar ao cargo.