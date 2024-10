2º turno: Rodrigo Neves e Carlos Jordy reagem ao resultado eleitoral em Niterói

Rivais na disputa pela Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL) celebraram ao lado de apoiadores de suas respectivas chapas o resultado do 1º turno das eleições municipais, realizadas neste domingo (06). Com 100% das urnas apuradas, Neves ficou com 48,47% dos votos, enquanto Jordy terminou com 35,59%, no segundo lugar. Ambos se preparam para disputar o segundo turno no próximo dia 27 de outubro.

O candidato mais votado acompanhou a apuração de forma privada e deixou para reagir ao resultado mais tarde, em encontro com apoiadores na Cantareira por volta das 22h. Cercado por eleitores e aliados políticos, Neves parabenizou os vereadores de sua coligação que conseguiram se eleger e criticou o adversário, que classificou como “desqualificado e despreparado” para o cargo de prefeito.

"Essa eleição, no segundo turno, é isso: de um lado, quem já fez muito e tem realizações, uma pessoa que se dedicou com amor e protegeu Niterói para que tenha prosperidade, com democracia; e, do outro lado, uma pessoa que desprezou a vida toda Niterói, que atacou a Universidade Federal Fluminense, uma pessoa que sempre votou contra o povo no Congresso Nacional. É por isso que nós vamos dar essa lavada”, declarou Rodrigo.

Ao lado da candidata a vice Isabel Swan (PV) e da deputada estadual Verônica Lima (PT), ele revelou agradeceu o apoio do grupo político e revelou ter recebido a intenção de voto da terceira colocada na disputa, Talíria Petrone (PSOL). “Eu queria agradecer a vocês, porque tive a maior votação das três eleições que eu disputei para prefeito. Nós somos uma frente ampla democrática que transformou Niterói e vamos continuar transformando. Nós vamos vencer no próximo dia 27 e vamos fazer, a partir de janeiro, o melhor governo da história de Niterói. Eu acredito que o segundo turno vai nos ajudar a ficar mais unidos no amor por Niterói”, disse Rodrigo.

Enquanto isso, em São Francisco, Carlos Jordy acompanhou a votação em um restaurante acompanhado de apoiadores e vibrou com o resultado. “Primeiramente, gostaria de agradecer a população de Niterói pelo reconhecimento do trabalho. Estou muito feliz. Temos mais três semanas para provarmos para a população que o nosso projeto é o melhor e mais preparado”, afirmou o candidato, que esteve acompanhado do vereador Daniel Marques (PL).

Jordy tem como candidata a vice Alessandra Ferro (PP) e é deputado federal pelo Rio. É a primeira vez que ele disputa a Prefeitura do município. Já Neves é Secretário Executivo da atual gestão e já foi prefeito de Niterói por dois mandatos, de 2013 a 2020.