Suplente, influenciadora Sarah Poncio assumirá cargo na Alerj

O deputado estadual Tande Vieira, do Progressistas (PP), foi eleito prefeito de Resende no último domingo (6). Com 100% das urnas apuradas, ele recebeu 44.947 votos (64,02%) e superou Renan Marassi (Republicanos), que ficou em segundo. Com isso, o político deixa o cargo na Alerj para a influencer Sarah Poncio, 27 anos, primeira suplente, que assume a função na Assembleia Legislativa do Rio.

A partir de 2025, Sarah, que teve 26.626 votos nas eleições de 2022 e é a primeira suplente do PROS, ocupará a cadeira na Alerj. Aos 52 anos, Tande vai para o primeiro mandato como chefe do executivo na cidade.

Sarah Poncio é uma influenciadora digital conhecida por ter vivido momentos polêmicos junto a família. Filha do pastor evangélico Márcio Poncio, a imagem de Sarah ficou sob os holofotes quando veio a tona a história de que seu então marido, o cantor Jonathan Couto, teve um filha com a atriz Letícia Almeida, ex-cunhada dela. Na época, Sarah estava grávida de seu primeiro filho com o cantor.



Posteriormente, ela também chamou a atenção por adotar uma criança, sobrinho de uma funcionária, mas logo depois o processo foi revertido, o que gerou grande repercussão pública. Além de sua vida familiar, ela também compartilha conteúdos sobre moda nas redes sociais.