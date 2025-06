Aproveitar o fim de semana em Niterói gastando até R$ 100? OSG mostra que é possível, confira!

Aproveitar o fim de semana em Niterói gastando pouco é possível e pode te surpreender. A cidade, que oferece diversas vantagens de lazer, destacando-se por suas belas praias, parques com vistas panorâmicas, centros culturais e históricos, além de atividades esportivas e de aventura, também é conhecida por sua qualidade de vida e por proporcionar opções tanto para quem busca tranquilidade quanto para quem prefere agitação.

Com sua combinação de natureza, cultura e belas paisagens, seja para moradores ou visitantes, é possível montar um roteiro divertido e completo gastando até R$ 100 em Niterói. Pensando em apresentar opções de lazer acessíveis, O SÃO GONÇALO preparou uma lista com locais e eventos que prometem agradar toda a família.

Confira:

SESC e CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

Neste sábado (28), o Arraiá do Sesc, localizado no centro da cidade, promete animar a população de todas as idades, com comidas típicas, brincadeiras e animação das 15h às 19h. O valor da entrada para o público é R$ 9. No Clube Português de Niterói, localizado no bairro do Ingá, a festa "Santoinho", que mistura a cultura das festas juninas com elementos típicos de Portugal, acontece no domingo (29), a partir das 12h, com um grande almoço dançante incluso no convite, à R$ 80.

FESTA DE SÃO PEDRO

Igreja de São Pedro em Jurujuba se prepara para a festa em homenagem ao santo no próximo domingo | Foto: Divulgação

Também no domingo (29), dia de São Pedro, a pedida é a tradicional procissão marítima, com início às 10h, que movimenta o bairro de Jurujuba com fé e cultura. A programação da igreja de mesmo nome do padroeiro também conta com missas e shows de forró.

PASSEIOS AO AR LIVRE

Para passeios ao ar livre durante o dia, as opções também são incríveis e acessíveis, como um mergulho na praia de Camboinhas e de Itaipu; uma caminhada pela charmosa orla da praia de Icaraí ou uma visita ao Museu de Arte Contemporânea (MAC), ícone da arquitetura de Niemeyer, com vista privilegiada para a Baía de Guanabara.

Mas, se quiser algo mais panorâmico com uma vista de tirar o fôlego, a Praia do Sossego oferece tudo isso e muito mais em seu "esconderijo paradisíaco". O Mirante e a Trilha da Praia do Sossego serão batizados com o nome de Juliana Marins, niteroiense que faleceu tragicamente na Indonésia. A iniciativa é uma homenagem da cidade à sua memória e ao amor de Juliana pelo local e pela natureza de maneira geral.

Mirante se chamará Juliana Marins, em homenagem à montanhista que faleceu na Indonésia | Foto: Layla Mussi

Outra dica é travessia de barca até o Rio: o passeio é barato, R$ 4,70 e oferece uma vista incrível de Niterói e da Baía de Guanabara. Lembrando que, de onde for o seu ponto de partida, o valor das conduções pode variar, a partir de R$ 6,35, que é a tarifa intermunicipal.

Aproveite as dicas e não desperdice esse fim de semana de sol. Além de acessíveis, estes passeios prometem memórias inesquecíveis.

Mirante se chamará Juliana Marins, em homenagem à montanhista que faleceu na Indonésia

Igreja de São Pedro em Jurujuba se prepara para a festa em homenagem ao santo no próximo domingo

