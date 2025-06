Bairro de Itaboraí celebra dia de São Pedro com programação religiosa e cultural a partir desta sexta (27)

A festa em homenagem ao santo padroeiro do bairro terá início nesta sexta-feira (27) e se estenderá até o domingo (29) - Foto: Divulgação/Pixabay

A festa em homenagem ao santo padroeiro do bairro terá início nesta sexta-feira (27) e se estenderá até o domingo (29) - Foto: Divulgação/Pixabay

Uma das festas mais tradicionais de Itaboraí está de volta com toda a força da fé, da cultura popular e da alegria do povo: a Festa de São Pedro Apóstolo, padroeiro do bairro Venda das Pedras.

A celebração terá início nesta sexta-feira (27) e se estenderá até o domingo (29), com uma programação que inclui missas, procissão, bazar, barracas típicas, festival de prêmios e shows ao vivo com artistas locais. A festividade é organizada pela Paróquia São Pedro Apóstolo, com apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos.

Realizada na altura da Praça Pedro Antônio Novaes, em Venda das Pedras, a festa reúne fé, tradição e confraternização comunitária, e promete atrair moradores de diferentes regiões da cidade. O palco principal, montado na Avenida 22 de Maio, receberá atrações musicais a partir das 19h30 em todos os dias de programação noturna. Durante o dia, o público poderá visitar o bazar da paróquia, saborear pratos típicos no barracão e curtir as barracas temáticas montadas no pátio da Matriz Auxiliar.

O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, destacou a importância da festa para a valorização da cultura local.

“É gratificante ver como a Festa de São Pedro continua sendo um momento esperado com tanto carinho pelas famílias. É uma tradição viva do nosso município, que une espiritualidade, lazer e cultura. Preparamos tudo com muito cuidado para garantir a segurança e a alegria da população”, afirmou o secretário.

Programação completa:

Sexta-feira (27)

- 8h às 19h – Bazar no salão da Matriz Principal

- 11h – Almoço no Barracão

- 18h às 22h – Barracas temáticas no pátio da Matriz Auxiliar e jantar no Barracão

- 19h30 – 8º dia da Novena, com Santa Missa

- Após a missa – Shows com: DJ MK, Kelly Valadares, Pagode do Menezes e Fabrício Oliveira

Sábado (28)

- 8h30 – Passeio Ciclístico

- 8h às 19h – Bazar no salão da Matriz Principal

- 11h – Almoço no Barracão

- 18h às 22h – Barracas temáticas e jantar no Barracão

- 19h30 – 9º dia da Novena, com Santa Missa

- Após a missa – Shows com: DJ MK, Juninho Show, Deddy Almeida

Domingo (29) – Dia do Padroeiro

- 7h30 – Santa Missa

- 8h às 19h – Bazar no salão da Matriz Principal

- 10h – Missa da Crisma

- 11h – Almoço no Barracão

- 15h – Festival de Prêmios:

- 18h às 22h – Barracas temáticas e jantar no Barracão

- 19h – Missa Solene seguida de Procissão

- Após a Procissão – Show católico ao vivo

- Programação social com: DJ MK e Grupo Mais é Mais