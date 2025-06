Niterói dará nome de Juliana Marins ao Mirante da Praia do Sossego

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu na tarde desta quinta-feira (26) a família e amigos da jovem Juliana Marins, moradora da cidade que faleceu tragicamente na Indonésia. Durante o encontro, realizado em seu gabinete, o prefeito anunciou que o Mirante e a trilha da Praia do Sossego serão batizados com o nome de Juliana, em homenagem à sua memória e ao amor que ela tinha pelo local.

A irmã de Juliana, Mariana Marins, agradeceu o acolhimento da Prefeitura e destacou a importância do gesto simbólico da homenagem no Mirante e na trilha.

“A Praia do Sossego era um dos lugares preferidos da minha irmã. Foi ela quem me apresentou àquele paraíso e vivemos momentos especiais ali, junto com amigas. Em meio a tanta dor e a tantas notícias falsas que circularam nos últimos dias, encontrar o apoio da Prefeitura de Niterói e do prefeito, que acreditou na nossa palavra desde o início, foi fundamental”, declarou Mariana.

Muito emocionada, a mãe de Juliana também expressou gratidão.

“O que estamos vivendo é devastador, mas nos conforta saber que Juliana vai voltar para casa. Esse apoio tem feito toda a diferença”, disse Estela Marins.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que a cidade de Niterói está de luto e que a homenagem no Mirante e na trilha da Praia do Sossego será uma forma de eternizar o legado de Juliana em um local que ela amava.

“Juliana era uma jovem cheia de vida, apaixonada pelo mar e pela natureza da nossa cidade. Vamos seguir dando todo o apoio necessário para a família nesse momento difícil. A decisão de batizar o mirante e a trilha com seu nome é uma forma de manter viva sua memória em um lugar que ela tanto amava”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura de Niterói decretou luto oficial de três dias e custeará, com recursos próprios, o translado do corpo de Juliana de volta ao Brasil. A cerimônia de nomeação do Mirante e da trilha será organizada nos próximos dias, em diálogo com a família.