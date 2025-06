São Gonçalo entra no clima de São João com festival “Oxente Sãogonça” nesta sexta (27)

A partir desta sexta-feira (27), o Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino”, em Neves, vai ser tomado pelo espírito junino com o início do festival “Oxente Sãogonça”. Durante três dias de muita festa, o público poderá curtir uma verdadeira imersão na cultura nordestina, com forró pé de serra ao vivo, comidas típicas, brincadeiras, circo temático e outras atrações, tudo com entrada gratuita e estacionamento liberado.

Realizado pela Daumas & Daumas, com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, o evento acontece de sexta-feira (27) a domingo (29), reunindo shows, diversão e tradição para todas as idades.

Na sexta e no sábado, a programação começa às 18h, com abertura dos portões, seguida pelos shows das bandas Quebra Telha e William Gomes & Banda, que se apresentam em dois horários – das 19h às 21h e das 22h à meia-noite – intercalados por DJ animando os intervalos. As barraquinhas de comidas típicas e as brincadeiras tradicionais completam o clima junino.

No domingo, o festival começa mais cedo, às 15h, com o “Arraiá do Picadeiro”, espetáculo circense e folclórico que traz malabarismo, palhaçaria e acrobacias com os artistas Topetão e Malabarista Campello. Depois, a música volta com shows das bandas Quebra Telha e William Gomes & Banda. Para encerrar, haverá sorteio de uma bicicleta para as crianças.

E para quem quiser estender a festa, no sábado seguinte (5 de julho), tem mais: uma tradicional quadrilha junina às 19h, seguida por um show da banda Quebra Telha.

O “Oxente Sãogonça” é uma celebração da cultura nordestina e uma oportunidade para os gonçalenses aproveitarem a festa de São João com muita música, alegria e tradição.

Serviço:

Local: Centro de Tradições Nordestinas “Severo, Embaixador Nordestino” (Rua José Augusto Pereira dos Santos, 80 – Neves, São Gonçalo)

SEXTA-FEIRA (27/06)

18h – Abertura dos portões

19h às 21h – Show Banda Quebra Telha

22h à 0h – Show William Gomes & Banda

DJ nos intervalos

SÁBADO (28/06)

18h – Abertura dos portões

19h às 21h – Show Banda Quebra Telha

22h à 0h – Show William Gomes & Banda

DJ nos intervalos

DOMINGO (29/06)

15h às 16h – “Arraiá do Picadeiro” (circo junino)

16h30 às 18h30 – Show Banda Quebra Telha

19h às 21h – Show William Gomes & Banda

Sorteio de bicicleta para crianças

DJ nos intervalos

SÁBADO (05/07)

18h – Abertura dos portões

19h às 21h – Quadrilha Tradicional

22h à 0h – Show Banda Quebra Telha

DJ nos intervalos