Festa em homenagem a São Pedro movimenta moradores e comerciantes em Jurujuba

O primeiro Papa da Igreja Católica, padroeiro dos pescadores e um dos apóstolos mais fiéis de Jesus Cristo, São Pedro é celebrado todos os anos no dia 29 de junho. Em comemoração ao santo, a Igreja de São Pedro, em Jurujuba, Niterói, promove uma celebração repleta de fé, devoção e alegria, que está sendo organizada pela Prefeitura de Niterói, em conjunto com os moradores, que aguardam ansiosos pela celebração no próximo domingo.

A tradicional festa reúne fiéis de diferentes lugares desde as primeiras horas do dia, da alvorada até os shows de encerramento.

Leia também:

Trio é preso por tráfico de drogas no Mutuapira, em São Gonçalo

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 40 milhões

"A festa é importante para manter a tradição, que já é centenária, manter a cultura, porque faz parte da cultura popular, a cultura de Jurujuba que nasceu como uma colônia de pescadores e se mantém. Então é muito importante manter a tradição cultural em devoção a São Pedro", disse a moradora da localidade Cristiane Rumaris, de 50 anos.

Cristiane Rumaris, de 50 anos, fala sobre a importância da festa para a cultura local | Foto: Layla Mussi

A festa está sendo organizada nos mínimos detalhes, com bandeirinhas sendo erguidas próxima a imagem de São Pedro que está sendo limpa e seu receptáculo restaurado. Além disso, também ocorre a montagem do palco onde serão realizados os shows.

1/4 | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi









Os preparativos não se limitam apenas à ornamentação, pois alguns comerciantes próximos à Igreja de São Pedro, se animam e se organizam para a festa, já que além de serem devotos do santo, a intensa movimentação promovida pela festa aquece as vendas.

"A festa impacta e muito, porque o maior movimento aqui é no final de semana e a festa ajuda a gente a ganhar nosso dinheiro, então a gente depende da festa porque vem gente de fora, de outros lugares também", contou o pequeno empresário João José de Oliveira Pinguelo, de 61 anos.

Os vendedores locais João José Pinguelo e a esposa Iara Pinguelo comentam que a festa contribui para o comércio | Foto: Layla Mussi

“Eu participo da festa desde que nasci e eu gosto, sou devoto de São Pedro e também já fui pescador. A festa simboliza muita coisa, porque me faz lembrar dos meu pai, que era pescador, desde criança era eu com ele. A celebração para nós aqui é uma alegria, principalmente nós que moramos aqui desde criança, me lembra da época que meu pai era vivo, simboliza muita coisa. Hoje comemoro com a minha família e amigos”, disse, emocionado, o morador aposentado e ex-pescador, Rauli de Abreu, de 68 anos.

O ex-pescador fala que a festa ajuda a relembrar o pai e a juventude | Foto: Layla Mussi

Confira o cronograma da festa de São Pedro

No dia de São Pedro, a igreja em homenagem ao santo está programando a festa desde as primeiras horas do dia até o início da madrugada.

05h: Alvorada Festiva;

06h: Santa Missa;

09h: Santa Missa Solene Campal celebrada pelo Arcebispo de Niterói e a tradicional benção das chaves;

10h: Procissão terrestre seguida da procissão marítima;

12h: Show e almoço do Pedrão;

14h: Terço e bênção;

16h: Santa Missa;

17h: Show cultural Forró Nordestino;

19h: Santa Missa e Cerimônia do Quadro de São Pe;

21h: Shows;

00h: Encerramento.

A festa terá programação durante todo o dia 29 de junho | Foto: Reprodução - Facebook

Esquema de trânsito para a festa

Para que a Festa de São Pedro seja realizada sem intercorrências, o trânsito na localidade sofrerá alterações a partir desta sexta-feira (27), com a proibição de ônibus e carros entrarem na região, a única exceção será os veículos de moradores.

"A partir de amanhã, sexta-feira, às 17 horas, o trânsito estará fechado para a entrada no Cais de Jurujuba, as pessoas vão ter que descer do ônibus e ir andando até o local da festa e os ônibus vão retornar lá. Provavelmente, os ônibus devem ficar do horário da festa lá na Salinas, então as pessoas vão ter que vir caminhando. Carro de morador vai poder passar, mas o visitante é melhor vir de uber ou táxi, para que não haja uma quantidade grande de veículos porque o bairro não tem tantas ruas, não tem tanto estacionamento", explicou Augusto Torres, secretário regional de Jurujuba e Preventório.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





*Sob supervisão de Cyntia Fonseca