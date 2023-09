Superou? Bella Campos posa de bíquini após término com Cabelinho

Menos de um mês após o fim de seu relacionamento com o rapper MC Cabelinho, a atriz e modelo Bella Campos parece ter superado o término, diferente de seus seguidores. Solteira, a morena compartilhou nesta segunda (25/09), em seu perfil no Instagram, registros de sua viagem ao Egito.

Nas fotografias, a modelo aparece de bíquini, exibindo suas curvas às margens do rio Nilo. "O sol na pele é surreal, baby", escreveu na legenda. Mesmo sem referências ao ex-namorado, os fãs da atriz fizeram questão de relembrar o fim do relacionamento nos comentários e aproveitaram para alfinetar o rapper: "Cabelinho uma hora dessas chorando em posição fetal", escreveu um seguidor.

Outros seguiram a tendência: "Como é que trai uma gostosa dessa?", escreveu outra seguidora. "O Cabelinho perdeu uma deusa", declarou mais um fã. "Eita como ela reagiu mulherrr isso aíí", comemorou outra.

A modelo está no Egito como representante brasileira de um projeto de moda promovido pelo estilista Jean Paul Gaultier com modelos de todo o mundo. Na semana passada, ainda a caminho do país no continente africano, ela passou pela França e aproveitou para brincar com os seguidores sobre o término, dizendo "chorar em Paris é muito melhor que chorar no Brasil".

