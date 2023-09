Chico Moedas sofre ameaças após trair Luiza Sonza e ser exposto em rede nacional

Os mesmos fãs que cantaram apaixonados a música ‘’Chico’’, feita pela cantora Luiza Sonza em homenagem ao ex-namorado, o youtuber e investidor Chico Moedas, agora mencionam o nome do carioca em tom de ameaça. Isso porque, após ter a traição contra a artista exposta em rede nacional, no programa ‘’Mais Você’’, o investidor atraiu uma legião de fãs enraivecidos.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, amigos do youtuber contaram a versão do que viram no curto relacionamento entre os dois, e que se tratava de um relacionamento problemático. Os amigos acrescentaram ainda, que desde o início avisaram que o namoro evidenciado na mídia poderia não ser benéfico, quando a música ficou em primeiro lugar no ranking Brasil, no Spotify, os alertas aumentaram.

“Nenhum dos amigos ‘passou pano’ para ele. Todos nós falamos que ele errou, mas ninguém concorda com a maneira que tudo foi exposto”, assegurou um amigo do investidor.

A cantora contou sobre a traição no programa matinal ''Mais Você'' | Foto: Reprodução

Ainda segundo uma amiga, em entrevista ao colunista, a cantora possuía um outro lado: “Acompanhamos de perto esse caos do relacionamento. O que a gente conheceu foi um lado dela com o Chico que não era bacana, com certas grosserias. Nem todos tinham paciência pra ela”, acrescentou.

No último domingo (24), a central oficial de fãs da cantora divulgou que Luiza desinstalou todos os aplicativos do celular e que iria ficar afastada das redes sociais por tempo indeterminado. Enquanto a cantora se afastou das redes, os amigos do youtuber contam que Chico se afastou das ruas, pelas ameaças que tem recebido: "Agora, ele não pode nem sair de casa, recebe ameaças por mensagens, e tudo isso por um namoro curto", concluiu.