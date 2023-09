Sandy e Lucas Lima anunciam fim do casamento

Depois de Luísa e Chico e Lexa e Guimê, mais um casal famoso anunciou o fim de seu relacionamento. Depois de 24 anos juntos e 15 anos casados, os cantores Sandy e Lucas Lima anunciaram, no início da tarde desta segunda-feira (25/09), o fim do casamento.

A decisão foi divulgada através do perfil de Lucas no Instagram. Na postagem, ele não entra em detalhes sobre o que motivou a separação. "Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", escreveu.

Leia também:



➢ Chico Moedas sofre ameaças após trair Luiza Sonza e ser exposto em rede nacional

➢ Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta hospitalar

➢ Luísa Sonza recebe multa de mais de 17 mil reais por show em SP

No texto, o casal faz questão, ainda, de enfatizar que a decisão não foi "impulsiva" e pediu aos fãs e seguidores que respeitem a família nesse momento. "A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido", disse.

Lucas e Sandy tem um filho de 9 anos, chamado Theo. O ex-casal se conheceu durante a adolescência e estavam casados desde 2008.