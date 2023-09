Após término com Mc Cabelinho, Bella Campos debocha: 'Chorar em Paris é melhor'

A atriz Bella Campos, de 25 anos, compartilhou com os seguidores de seu Instagram que a vida após o término do noivado com o cantor Mc Cabelinho, vai muito bem. Em um story publicado nesta terça-feira (19), a atriz, que está viajando para o Egito para participar do lançamento de uma marca, se divertiu ao dizer que sofrer em Paris é melhor, o que foi interpretado por alguns internautas como um possível deboche pelo fim do relacionamento.

Nas imagens, Bella aparece fazendo uma pose, e escreveu: "Gente, tá confirmado: chorar em Paris é muito melhor que chorar no Brasil". Há cerca de um mês, a atriz confirmou o término do noivado com Mc Cabelinho, com quem namorava desde outubro de 2022.

Após a brincadeira, Bella explicou que está em Paris para fazer uma conexão aérea, e seguirá, dentro de algumas horas, para Cairo, no Egito, onde participará de um evento. A atriz aproveitou também para mostrar sua refeição durante a estadia breve no país.



"Não vou ficar aqui em Paris, estou indo para Cairo (no Egito). Estou aqui fazendo conexão. Vou mostrar pra vocês meu primeiro pratinho, porque eu amo comer", explicou Bella, em uma sala VIP do aeroporto francês. Dentre as escolhas para o lanche, estavam brownie, queijo brie com goiabada, salame, ovo, pão e iogurte.

Com a repercussão, Bella fez um novo vídeo bem em que esclareceu: "Gente não tô chorando não tá, é meme", disse bem humorada.