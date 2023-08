Fim do casal? Rumores apontam para suposta traição de MC Cabelinho

Após uma estudante mineira afirmar que se encontrou com o MC Cabelinho em um hotel de Belo Horizonte, neste fim de semana, internautas passaram a alimentar os rumores de uma possível traição do funkeiro no relacionamento com a atriz Bella Campos.

Segundo Duda Mehdef, que usou seus stories do Instagram para se pronunciar sobre o caso, Cabelinho teria afirmado que teria terminado com Bella e estava solteiro, mas ainda não havia contado ao público sobre o rompimento.

Leia também:

➣ Spinardi, do grupo Haikaiss, agride aluno da USP durante show

➣ Simone Mendes canta em Barretos e rasga a calça pela segunda vez

"Eu vi ele ontem, sim, foi lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, não sei. Ou ele está namorando e traiu, ou ele não está namorando e vai contar pra vocês com tempo", disse a estudante de direito.

MC Cabelinho estava na capital mineira para participar do festival Sarará, realizado na esplanada do estádio do Mineirão. Foi na ocasião que ele teria reencontrado com a antiga ficante que tem na cidade, a Duda, de acordo com o perfil do Instagram Subcelebrities.

A pessoa que administra o Subcelebrities também informou que tentou contato com Cabelinho e Bella, porém só o MC teria respondido. O funkeiro teria se mostrado confuso e surpreso com o questionamento, mas não teria negado nem confirmado o fim do namoro.

Mesmo depois de todos supostos acontecimentos, o MC dedicou uma música para Bella Campos enquanto fotos dos dois passavam no telão, durante um show realizado neste domingo (27). Para uma parte dos internautas, esse pode ser um "sinal" de que tudo anda bem entre o casal.