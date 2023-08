Andressa Urach revela encontro íntimo com Neymar

"Eu não gravei, mas as câmeras do meu prédio gravaram", contou Andressa - Foto: Reprodução/Instagram

"Eu não gravei, mas as câmeras do meu prédio gravaram", contou Andressa - Foto: Reprodução/Instagram

Depois de Pedro Scooby e Fernanda Campos, mais uma personalidade teve o nome associado a um encontro íntimo com Neymar Jr. Dessa vez, foi a influencer Andressa Urach quem revelou ter ficado com o jogador. A "confissão" aconteceu em resposta a um seguidor nas redes sociais.

A modelo publicou um stories perguntando aos seguidores junto de quem ela deveria gravar vídeos para seu perfil na plataforma adulta Privacy. Um dos usuários indicou o nome do atleta e Andressa aproveitou para contar sobre um encontro que teve com o jogador pouco depois de participar do reality show A Fazenda, da TV Record.

"Eu já peguei o Neymar, logo que eu saí da Fazenda. E o negócio foi bom… babado! Mas foi bom. Eu não gravei, mas as câmeras do meu prédio gravaram. [Aconteceu] quando eu morava em São Paulo”, afirmou a modelo.



Urach participou da edição de 2013 do programa e deixou a atração em setembro. Naquele ano, o atacante ainda namorava a atriz Bruna Marquezine. Entre fevereiro e março do ano seguinte, porém, o casal deu um tempo na relação. A modelo não disse se o encontro aconteceu na época em que ele ainda estava comprometido. Até o momento, Neymar também não comentou o assunto.