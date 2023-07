Influenciadora diz que Neymar e Pedro Scooby tiveram relações sexuais

A influenciadora Sophia Barclay disse, durante entrevista realizada nesta terça-feira (25), que Neymar e Pedro Scooby já tiveram relações sexuais entre si. A revelação caiu como uma "bomba" nas redes sociais e deixou muita gente de queixo caído.

A exposição do suposto episódio foi feita em conversa no programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana. De acordo com Sophia, o envolvimento entre o jogador e o surfista teria acontecido durante uma orgia realizada em uma festa clandestina dada por Neymar no ano de 2021, durante a pandemia.

"O quarto estava todo escuro. Um comia o outro. Pedro Scooby e Neymar, Neymar e Pedro Scooby. Os dois se comeram. Eu só estou falando a verdade", afirmou a cantora.

Essa não é a primeira vez que Sophia faz um exposed sobre Neymar. Ela já disse que teria ficado com o jogador do PSG em 2022 e, inclusive, teria se recusado a assinar um contrato de sigilo proposto por ele.

Em junho deste ano, a influenciadora trans expôs também na web uma proposta de encontro feita por Filipe Ret. O rapper a convidou para fazer um trisal com ele e sua namorada, como se ela fosse uma garota de programa.

Sophia Barclay ainda confidenciou que essa não é a primeira vez que um famoso faz um convite picante como o feito por Filipe Ret.