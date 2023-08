Neymar pede para deixar PSG e pensa em voltar pro Barcelona

Depois de quase seis anos vestindo a camisa do Paris Saint-German, da França, o craque Neymar Jr., de 31 anos, pode estar próximo de deixar o time - ao menos é o que afirma o jornal francês "L'Équipe". Informações publicadas pelo periódico europeu nesta segunda (07/08) indicam que o jogador já procurou o clube para sinalizar que pretende sair do PSG ainda este ano.

Neymar teria se encontrado com Nasser Al-Khelaifi, presidente de sua atual equipe, no último domingo (06), segundo a publicação, para manifestar que quer sair durante a temporada 23/24 para tentar voltar a sua equipe anterior o Barcelona, da Espanha. Para isso, ele precisaria quebrar seu acordo atual com o time, que prevê contrato até junho de 2027.

Outro jornal europeu, o espanhol “Mundo Deportivo”, chegou a publicar no último final de semana que o atleta brasileiro já foi oferecido a antiga equipe. Caso se concretize a negociação, o jogador fará o movimento inverso ao do francês Ousmane Dembélé, de 26 anos, que jogava com o Barcelona até o início dessa temporada e foi vendido para o PSG na semana passada.



Por enquanto, nem Neymar nem PSG confirmaram oficialmente a informação. A especulação ganhou força entre seguidores do atleta brasileiro, no entanto, depois que o pai e empresário do jogador, Neymar da Silva Santos, publicou um registro de um encontro entre ele, o filho e Pini Zahavi, empresário israelense que mediou a ida do jogador para o clube parisiense em 2017.

Afastado por conta de uma lesão no início do ano, Neymar voltou a jogar no último dia 3 de agosto, em um amistoso entre PSG e Jeonbuk, da Coreia do Sul.