Clube árabe pode oferecer R$ 430 milhões/ano para fechar com Neymar

Os clubes da Arábio Saudita, grandes protagonistas da atual janela de transferências, seguem em busca dos melhores jogadores do mundo. Desta vez, o Al-Hilal, que assinou recentemente com o brasileiro Malcom e com o sérvio Milinkovic-Savic, ex-Lázio, está em busca do atacante Neymar.

A proposta, segundo especulações, pode chegar a 80 milhões de euros anuais de salário. Em conversão direto, seria algo em torno R$ 430 milhões por ano, ou R$ 35,8 milhões por mês. O valor representa quase 100% de aumento ao que Neymar ganha atualmente no PSG.

O grande entrave na negociação é a vontade de Neymar de seguir jogando na Europa. Apesar de não descartar totalmente uma mudança para Arábia Saudita, o atacante quer permanecer na Europa nos próximos anos.

Caso se transfira para o Al-Hilal, Neymar jogará a mesma liga de Cristiano Ronaldo, que está no Al-Nassr, e Benzema, que assinou pelo Al-Ittihad.