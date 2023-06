Após Neymar admitir traição, Fernanda Campos desabafa sobre divulgação de caso com jogador

Após Neymar vir a público e admitir ter traído a noiva, Bruna Biancardi, com a modelo e influenciadora digital Fernanda Campos, o caso promete novos episódios para quem gosta de uma boa 'fofoca'. Nesta quarta-feira (21), Fernanda Campos fez um desabafo nas redes sociais, depois de ter sua conta derrubada. em seu novo perfil no Instagram, ela se declarou indignada com o episódio.

"Estou vivendo um inferno. Sendo julgada e apanhando de todos os lados. Peço que não me julguem pelo que fiz e estou precisando fazer agora. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de monstro que estão pintando. Não me julguem antes de saber de tudo. Nesse momento eu preciso me resguardar e fazer tudo que é certo e na hora certa vocês vão saber de toda a verdade porque a verdade é muito simples", postou ela na rede social.

Depois do desabafo, os que gostam de acompanhar os bastidores dos famosos nas redes sociais fizeram outros comentários, mostrando grande curiosidade em saber o que estará por vir a partir das declarações do craque e da agora 'ex-amante'.