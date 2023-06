Galeria em SG recebe 4ª edição dos Colóquios Gonçalenses

Um mês após a última edição, o ‘’Colóquios Gonçalenses’’ volta a acontecer na Arte Galeria Arte Box 212, no Centro de São Gonçalo, neste próximo sábado (01/07). Em sua quarta edição, o evento recebe a escritora e contadora Deise Pontes, autora da coletânea de contos "Teodora Mendes e outras mulheres", para uma tarde de debate literário.

O evento, organizado pela editora Apologia Brasil, busca promover diálogos sobre literatura abertos ao público e com a presença de autores da região. A escolhida para a edição de julho é Deise, que, em março deste ano, publicou seu primeiro livro, depois de iniciar sua trajetória com uma oficina do Coletivo Escritoras Vivas. Sua obra trata de pautas sociais como sexismo e relacionamentos abusivos, sempre a partir da ótica do protagonismo feminino.

Leia também:

➣ Baile da Dona Helô promete agitar o São Gonçalo Shopping

➣ Escritora niteroiense premiada lança livro de contos

Para a escritora, o encontro de sábado (01/07) pode ser uma boa oportunidade para discutir certos estigmas associados à figura do autor. "Não gosto de gerar expectativas, mas o que precisa ser conversado é a realidade de ser escritor em nosso país, as dificuldades de vender livros, principalmente quando não é conhecida no cenário cultural. As pessoas nos olham como se estivéssemos brincando, como o livro fosse apenas um mimo, quando na verdade o objetivo é atingir o maior número de pessoas, porque todo autor é o maior formador de leitores, que precisam ser incentivados. Quem escreve precisa aprender a vender, senão fica como uma grande maioria: autor de um livro só", opinou Deise

Para ela, o evento ajuda artistas locais a se aproximarem e a driblarem a dificuldade de vender suas obras. "Já passou da hora de afirmar que cultura não dá dinheiro. Não dá porque não querem investir em um local agradável para receber pessoas, onde se possa sentar, comer, beber e bater um bom papo, onde os artistas não valorizam o seu preço, onde o escritor tem vergonha der vender o seu livro, etc. É por isso que atualmente tem uma porção de gente ganhando muito dinheiro falando e escrevendo bobagens na internet e os artistas de verdade, não se expõe. Porém quando temos um meio de fazer isso, como o Colóquios, temos que abraçar, acolher e sermos os mais reais possíveis", concluiu a escritora.

O evento contará, ainda, com uma sessão de escuta dedicada a Caetano Veloso, com os celebrados álbuns Branco, de 1967, e Transa, de 1972. Música e drinks fecham o evento, que acontece na galeria de arte, localizada na Avenida 18 do Forte, n° 307, no Centro, próximo ao bairro Mutuá.