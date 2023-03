Escritora gonçalense lança livro sobre vivências femininas no próximo domingo (12)

Integrante do Coletivo Escritoras Vivas, Deise Pontes lançará no próximo domingo (12), às 15h, no Garage Pub, em São Gonçalo, seu primeiro livro de contos, 'Teodora Mendes e outras mulheres'. O livro é protagonizado por mulheres, onde as histórias são fictícias, mas os temas são reais, como: racismo, traição paixão, feminicídio e amor.

A autora conta que sempre foi apaixonada por poesias, mas que não sabia que sabia escrever até participar da oficina de contos ministrado pela Yonara Costa e poder integrar o Coletivo que reúne escritoras gonçalenses dos mais variados estilos desde 2020. Ela conta que, desde então, não parou mais o ofício e esse processo culmina no lançamento de seu próprio livro.

"Tenho outras publicações em conjunto de outras escritoras e antologias que participo por meio de editais, mas este é o meu primeiro livro escrito apenas por mim mesma e demorou ao todo dois anos para ser escrito. Estou muito feliz. Acredito que só através da cultura podemos criar um país melhor", conta a autora.

Livro de Deise Pontes traz histórias fictícias, mas com temas reais e conteporâneos | Foto: Divulgação

Deise acrescenta, ainda, que este lançamento será especial.

"Escolhi a data em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vai ter banda, vai ter sarau, vai ter dança e todas as formas de manifestação artística que o Garage Pub puder permitir", diz, animada.

A publicação será pela editora Apologia Brasil, com o selo das Escritoras Vivas. Deise diz que cuidou pessoalmente da campanha de pré-venda, além da divulgação e das parcerias. Antes mesmo de ser lançado, 80% dos exemplares foram vendidos.

"Para uma escritora que não é conhecida, me sinto realizada. Sobretudo ao estrear com uma obra que fala sobre mulheres. Toda hora vemos estampadas nas manchetes atentados contra as mulheres. Escrever sobre isso é um ato político. Me sinto orgulhosa desta conquista", finaliza.

Lançamento acontece no próximo domingo (12) | Foto: Divulgação

Tendo a Agatha Christie como sua maior referência, a autora revela que tem um segundo livro a caminho. Segundo ela, um novo livro de contos será lançado em breve pela AGLAC. Além disso, há também um projeto voltado apenas para poesia.

Já em abril, será a vez de ela ter dois poemas na Antologia Poética Escreviventes, da qual foram selecionadas 25 autoras. O formato será em fanzine pela editora Vira-Tempo.



*Sob supervisão de Cyntia Fonseca