'Colóquios Gonçalenses': 3ª edição da conversa literária acontece neste sábado, em São Gonçalo

O espaço da Arte Galeria Arte Box 212 recebe mais uma edição do evento literário ‘’Colóquios Gonçalenses’’, no próximo sábado (03), a partir das 16h, em São Gonçalo. O evento garante um bate-papo com a autora e jornalista Renata Toledo, autora do livro 'Dor Que Não Tem Nome', referenciado pela temática necessária das dores e vivências da mulher negra e gonçalense. Além da conversa, um sarau com apresentações dos convidados e um pocket show de MPB-Rock pelo músico Velho Oliveira também farão parte da programação.

Para quem possa interessar, ou para quem possa não saber, Colóquios Gonçalenses pode ser traduzido por encontros marcados por conversas informais e diálogos intimistas. De acordo com o jornalista e diretor da editora Apologia Brasil, Helcio Albano, as conversas buscam comprovar o fato de que o meio literário não precisa ser envolto por eventos e conversas rebuscadas.

"O nome do evento foi escolhido para desconstruir o elitismo que possa ser inerente a conversas artísticas ou literárias, que acabam sendo um amontado de groselhas intelectualóides. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, intelectuais, cada um no seu quadrado", explicou Helcio.

O evento está na terceira edição. Nesta, o livro a ser abordado é uma criação de Renata Toledo, mulher negra e gonçalense. A escritora, integrante de coletivo Escritoras Vivas, aceitou o convite porque se identificou por completo com a proposta do evento, desde o nome até a programação.

''O nome do evento tem tudo a ver comigo. Colóquios, que não é uma palavra muito usual no nosso dia a dia, tem como sinônimo diálogo, conversa, comunicação, então é super adequado participar desse encontro. Sou jornalista e comunicação é o que eu sou. Então, Colóquios Gonçalenses significa que eu, nascida em Niterói e criada em São Gonçalo, vou poder dialogar sobre as minhas vivências aqui na cidade, que acabaram contribuindo para algumas narrativas em meu livro.’’

Evento garante bate-papo, drinques, sarau e pocket show | Foto: Divulgação

O livro 'Dor que não tem nome', publicado pela Apologia Brasil, com o selo Escritoras Vivas, trata de uma série de narrativas em que 26 contos foram trazidos à luz, sobre a vida de mulheres cis e trans. A obra tem uma linguagem simples, de fácil entendimento. Ainda assim, sua leitura simples não é sinônimo de leve, uma vez que a obra trata de dores, ausências e violências, realidades que protagonizam a vida de muitas mulheres.

‘’O livro denuncia e alerta sobre situações comuns no cotidiano e há uma linha tênue que tenta afastar, sem muito êxito, a realidade da ficção. É uma leitura necessária em uma época em que mulheres clamam por sobrevivência. Eu sou uma mulher preta e sou atravessada constantemente por questões relacionadas a gênero e raça. Pessoas como eu são a base da pirâmide social, são mais suscetíveis a uma série de violência sistêmica e minha escrita não se afasta destes atravessamentos, o meu livro reflete o que observo, o que sinto e o que vivo.’’

A autora também pontua a forma com que enxerga a oportunidade de contar essas histórias no lugar de quem não pode contar: privilégio.

Também estão previstos na programação literária um sarau com apresentações de poesia e prosa pelos convidados e o pocket show de MPB-Rock e tributo ao Belchior, pelo músico e compositor Velho Oliveira, que também vai comemorar o aniversário.

O espaço da Arte Galeria Box 212 também abriga a Estante Maria Carolina de Jesus que aceita e faz doações de livros. O espaço também oferece uma prateleira exclusivamente de autores gonçalenses. Entre eles, estão Deise Pontes, com o livro Teodora Mendes e Outras Mulheres; o romancista Rodrigo Santos, autor do celebrado Macumba, e Erick Bernardes, que escreveu a série de crônicas sobre os bairros de São Gonçalo, "Cambada: crônicas de papa-goiabas".

Serviço:

O evento acontece no dia 03 de Junho, às 16h, no Arte Galeria Box 212, situado na Avenida Dezoito do Forte, 307, Centro, São Gonçalo. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca