Baile da Dona Helô promete agitar o São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping vai promover uma nova edição do Baile Dançante da Dona Helô Reis. O evento dedicado à música, dança e diversão acontecerá nesta quarta-feira, dia 28 de junho, das 18h às 21h, na praça de alimentação do centro comercial. O encontro é gratuito.

Com os clássicos da música brasileira e internacional e muita dança de salão, o Baile Dançante promete trazer muita diversão para os convidados. O evento também contará com a presença de uma banda ao vivo e com uma equipe de dançarinos profissionais para guiar a pista de dança.

A festa é comandada pela promotora Helô Reis, conhecida por realizar bailes com muita diversão, alegria e dança, em diferentes lugares do Rio de Janeiro.



Serviço:

Baile Dançante da Dona Helô

Data: 28 de junho – quarta-feira

Horário: das 18h às 21h

Local: Praça de alimentação do São Gonçalo Shopping

Gratuito

Tradicional Baile Charme

Outro evento que já virou tradição no mall e no município como um todo é o resgate da cultura do Baile Charme. Um pedacinho do tradicional baile do Viaduto de Madureira, a dança valoriza a cultura e identidade negra, por meio da dança, moda e estilo. A festa gratuita mais agitada do município é comandada pela Família Black Star, que traz o melhor do charme e suas vertentes, como o R&B e new jack swing, além das novidades fresquinhas dos bailes.

O evento, que sempre reúne um grande público, com pessoas de todas as idades, é uma excelente opção de lazer.

A programação acontece sempre na segunda sexta-feira do mês, a partir das 18h, na praça de alimentação.