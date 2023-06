Escritora niteroiense premiada lança livro de contos

A escritora premiada Paula Vinagre lança seu 6º livro solo, 'Mergulho em Mar Aberto', no dia 08 de julho, sábado, na Blooks Livraria, que fica na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói.

A autora, que começou sua vida literária em 1985 e que tem o dom de conversar com todos os tipos de linguagens literárias, apresenta nesta obra mais um esmerado e delicado livro de contos, em que toda a sua maturidade estilística fica clara em cada história apresentada.

Leia também:

➢ Segmentos culturais debatem Lei Paulo Gustavo em São Gonçalo

➢ Instituto Cultural Povo do Livro é inaugurado em Maricá

➢ Fundada há 18 anos, livraria 'Ler é Arte' mantém 'título' de única livraria aberta em São Gonçalo

“Mergulho em Mar Aberto”, publicado sob o selo da Editora Itapuca trata assuntos relevantes e importantes. Psicologicamente espelhado a muitas realidades, o livro é repleto de fantasias e conflitos que poderão se fundir, facilmente, a narrativas reais, fazendo com que o leitor viva um profundo Mergulho em Mar Aberto.

"Escrevo desde os 12 anos e sempre gostei muito de ler, tive muito incentivo dos meus pais. O livro é juvenil e voltado também para adultos sensíveis. Aborda resiliência, empatia, diferenças, empoderamento feminino, meio ambiente, entre outros temas. Comecei a escrevê-lo na pandemia, fui compondo aos poucos", conta a autora.

Paula Vinagre revela, ainda, que tentou tratar de forma leve e lúdica temas que às vezes são difíceis, como o luto e as dificuldades em torno do Alzheimer. "O conto sobre o luto é dedicado ao meu pai, que não está mais entre nós. A inspiração vem de várias fontes, pode vir de uma paisagem, uma ideia. Penso um tema, vou escrevendo e a história vai desenvolvendo", completa.

Sobre a autora:

Paula Vinagre é advogada e, desde muito cedo, dedicou-se à carreira de escritora. Em 1985, participou da antologia Escritores Brasileiros com sua poesia “E esse amor que não passa”. Em 2001 e 2009, lançou, respectivamente, os livros infantis “O Mucongo do Campo de São Bento” e “O Menino que sonhava com a Amazônia”. Em 2017, publicou o romance “Espelho da Alma”. Em 2018, participou da antologia de contos de terror 3:33 - A hora do Demônio com o seu conto “Nas teias da escuridão”. Em 2020, publicou a antologia de contos “O Mistério da Capa”, ganhadora do prêmio Reflexo Literário 2021 (1° lugar em melhor antologia e 2° lugar em melhor autor nacional) e, em 2022, o infantil “Nicolau e sua Turma”.

Ficha Técnica:

Mergulho em Mar Aberto (Contos)

Paula Vinagre

Editora Itapuca

ISBN: 978-65-5039-108-9

124 páginas

Preço de capa: R$35,00