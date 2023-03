Viradouro renova com mestre Ciça e segue no comando da bateria

A comunidade da Viradouro tem mais um motivo pra comemorar. Querido pelos integrantes da agremiação de Niterói, mestre Ciça renovou seu contrato com a escola e segue no comando da bateria Furacão Vermelho e Branco para o Carnaval 2020.

O anúncio foi feito pelo presidente Marcelinho Calil, que aproveitou a oportunidade para tecer elogios ao mestre que fez história na Viradouro entre 1999 e 2009 e retornou à escola em 2019, quando conseguiu a nota máxima no quesito bateria.

“Identificação. Confiança. Ciça além de um amigo, tem nosso respeito e carinho. Com enorme satisfação anuncio sua continuidade, no trabalho à frente da bateria da Unidos do Viradouro. Junto de sua diretoria, tenho certeza que a Furacão Vermelho e Branco não poderia estar em melhores mãos”, disse Marcelinho, que ainda se mostrou confiante no próximo desfile.

“Segue o trabalho rumo ao Carnaval 2020, ainda mais motivados! O bicho vai pegar! Vamos com tudo, meu Mestre! Avante!”, concluiu.