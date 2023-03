Viradouro anuncia Wander Pires como novo intérprete oficial para o Carnaval 2024

A Unidos do Viradouro anunciou, neste domingo (5), o nome do novo intérprete oficial para o Carnaval 2024. Wander Pires, que cantou o samba-enredo da Paraíso do Tuiuti este ano,foi escolhido para representar a escola no próximo ano.

A informação foi divulgada nas redes sociais da Viradouro. “Dono de uma voz única e inconfundível, o intérprete que coleciona dezenas de troféus no samba agora dá seu alô todo especial a Niterói, São Gonçalo e a todos os apaixonados pela nossa escola”, diz a postagem.

Além da mensagem, a Viradouro também postou um vídeo de Wander cantando antigos sambas-enredo levados pela a escola de Niterói para a Marquês de Sapucaí.

Wander já cantou mais de 250 obras desde que estreou no Carnaval, em 1994. Ele também foi o vencedor do Estandarte de Ouro 2023, como o melhor intérprete do evento.



Em suas redes sociais, o artista postou uma foto com o presidente da Viradouro, Marcelinho Calil, e se mostrou animado para esse novo momento da sua carreira.

"Estou ansioso para fazermos um lindo trabalho e um grande carnaval, é uma honra para mim fazer parte dessa grande agremiação que é um dos maiores exemplos de valor ao sambista. Será uma fase muito bonita. Obrigado desde já a todos que me acompanham por tanto carinho, vamos com tudo", afirmou Wander.