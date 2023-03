Ex-intérprete da Viradouro assina com a Mocidade

O intérprete Zé Paulo Sierra, campeão do Grupo Especial do Carnaval com a Unidos do Viradouro, em 2019, é a nova voz da Mocidade Independente de Padre Miguel. O anúncio oficial deve acontecer nesta quinta-feira (9).

A escola de samba da zona norte do Rio estava atrás de um nome para puxar seu samba desde a saída de Nino do Milênio, anunciada de forma oficial nesta terça-feira (07).

Considerado um dos melhores intérpretes da atualidade, Zé Paulo terá um desafio na carreira. Isso porque ele deixa a Viradouro, que foi vice-campeã do Carnaval, para assumir a Mocidade, que foi vice-lanterna.

O nome de Zé Paulo agradou bastante os torcedores da verde e branco, que já pediam a sua contratação desde o fim desta terça, após o anúncio da saída de Nino.