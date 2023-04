Caju pra Baixo celebra sucesso e 10 anos de carreira: "Só temos a agradecer por esse momento"

Apesar do nome, o ano de 2023 começou totalmente "pra cima" para o grupo de pagode carioca "Caju Para Baixo", que se apresentou nesta terça-feira (04/04) no programa Mania Ao Vivo, da emissora Rádio Mania. Em conversa com OSG, o vocalista Maguzinho conversou um pouco sobre o início do ano, que marca o aniversário de 10 anos do grupo.

Nas palavras do intérprete, 2023 "já começou sendo um ano maravilhoso" com a gravação do DVD especial de aniversário da equipe, gravado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. "Pô, foi uma gravação maravilhosa. Pudemos contar com a presença de vários artistas, de quem somos fãs, como Xande de Pilares, Mumuzinho, Ferrugem, Di Propósito, Vitinho e o Belo, que é nosso padrinho. Já começamos com o pé direito", conta o vocalista.

Lançar e divulgar o trabalho audiovisual, inclusive, é a meta principal para os próximos passos do grupo, conforme conta Maguzinho. "Estamos para lançar no finalzinho de abril. Vai ser um ano em que vamos trabalhar bastante em cima desse projeto, que tá muito bacana", explica o cantor do grupo, que também conta com os vocais e o banjo de João Pedro, o cavaco de Bidell, a percussão de Ulrich Jonathan, no tantan, e Bruno Costa, no surdo.

Além dos próximos projetos, o quinteto confessa que a outra coisa que os ouvintes do pagode sempre o perguntam é a origem do peculiar nome. "É um nome meio engraçado para todo mundo que escuta pela primeira vez", admite Maguzinho. O título remonta ao local onde os rapazes costumavam tocar juntos no início da trajetória, em Marechal Hermes, na Zona Norte da capital.

"Na época em que a rapaziada começou a sair, nosso grupo não tinha nome. Éramos um grupo bem de bairro mesmo, uma rapaziada que se juntava para fazer som. Onde a gente fazia o pagode tinha um cajueiro. Aí todo mundo falava assim: ‘Vamos lá no pagode dos meninos, no pagode do pé de caju’. Foi passando o tempo e acabou que nosso amigo Ulrich Jonathan teve a ideia de botar ‘Caju pra Baixo’", revela.

De lá para cá, a década foi de "correria", na palavra do grupo. Aos poucos, eles foram conquistando espaço no cenário e já com 3 anos de carreira emplacou sua primeira música em rádio. Em 2019 e 2020, lançamentos com os cantores Ferrugem e Belo ajudaram a catapultar a visibilidade do grupo, que segue aproveitando os louros dessa ascensão dos últimos anos.



"A partir do oitavo ano a gente começou a ter o reconhecimento, não só aqui no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil afora. Desde lá, a gente vem melhorando a cada dia, conquistando ainda mais público. Só temos a agradecer por esse momento maravilhoso que a gente está vivendo. Tomara que [o momento] se multiplique por muitos anos", conclui a dupla.