Em entrevista à Rádio Mania, Yuri Corbal conta detalhes sobre novo álbum

Depois de lançar a irreverente 'Não Sei Dizer', o cantor Yuri Corbal se prepara para dar ao público mais um gostinho de seu trabalho autoral. O artista trabalha na divulgação de mais algumas faixas, antes de estrear seu disco novo, previsto para acontecer no próximo semestre deste ano. Em visita à Radio Mania nesta quinta-feira (16), Yuri contou um pouco da aventura que foi lançar careira solo, sendo pego de surpresa por uma pandemia que o manteve produzindo, mas com quase nenhum contato com o público.

"Eu comecei minha carreira solo em 2019, estava indo bem, mas veio a pandemia e eu precisei me reinventar. Cheguei a lançar material meu neste período, mas agora é totalmente diferente. Estou neste momento voltando com shows ao vivo, fazendo campanha nas rádios com uma música inédita que está tocando nas rádios, que está performando bem nas plataformas. O clipe estreou anteontem e tudo isso tem sido muito bom para mim", conta.

Acompanhado de seu violão, muito simpático e empolgado, Yuri conta que parte da reinvenção aconteceu dentro do estúdio. Ele revelou que aproveitou o tempo para produzir outros artistas e trabalhar em seu novo álbum. Intitulado 'Mais Uma Vez de Volta Ao Recomeço', que fala sobre esse momento de recomeço na carreira artística.

"A arte como qualquer projeto de vida é uma construção. Dentro da carreira artística, eu já fiz muitas coisas, saber recomeçar, me dar mais uma chance de recomeçar faz parte do processo, sinto que este álbum, por ser o primeiro, diz muito sobre quem eu sou, tanto em termos de arranjo ou de letra, fala muito sobre o que eu consegui construir até aqui", diz.

Yuri foi co-produtor do próprio álbum e o trabalho conta com 9 canções ao todo, a primeira sendo apresentada ao público em janeiro deste ano. Chamada 'Não sei Dizer' a faixa foi escolhida através de uma ação com dezenas de fãs que participaram de uma audição. Segundo ele, até a estreia o público pode aguardar mais alguns lançamentos.

Artista espera 'virada' na carreira com disco autoral que estreia no segundo semestre | Foto: Filipe Aguiar

Para ele, este é um momento importante da carreira. Sobre os próximos passos, ele revela sonhos que ainda não conseguiu realizar enquanto artista, mas que fará o possível para vivenciar.

"Este é o trabalho da minha vida, o melhor que eu já fiz até aqui. Eu sinto que muitas coisas boas me reservam, mas o que eu quero é atingir mais pessoas com a minha música. Ver pessoas que podem me ouvir, vir a me conhecer e gostar do meu trabalho. Eu quero ver o impacto que as minhas canções causam no público, acho que isso é o que eu mais quero", finaliza.