Tá na Mente comenta relação com novas gerações e revela planos para novo DVD em 2023

Já faz mais de 10 anos desde que o grupo “Tá na Mente” despontou pela primeira vez nas paradas e rádios do Brasil. Mesmo assim, sucessos como “Fica” e “Fato Consumado” se consolidaram tão rapidamente como trilha obrigatória de churrascos e rodas de pagode pelo país que fica difícil não dizer que o quarteto continua ‘na mente’ da galera.

Nesta quarta-feira (08), o grupo participou do primeiro episódio da nova temporada do programa Mania Ao Vivo, da Rádio Mania, e, antes da apresentação, conversou um pouquinho com o jornal O São Gonçalo sobre a carreira de sucesso, que começou em 2009, na comunidade de Manguinhos, no Rio.



1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 Grupo se alegra em "poder continuar levando as nossas músicas para a nova geração" | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 "ver que tudo estava caminhando voltando ao normal foi maravilhoso", conta vocalista Rony, sobre shows pós-pandemia | Foto: Layla Mussi











De volta à rádio depois de seis anos, o quarteto formado por Rony Lúcio, Kid, Dudu e Marquinhos confessa que a rotina de performances ao vivo, como essa, é reconfortante depois das incertezas do período de pandemia. “Foi um período muito difícil, como foi para todo mundo. A gente viu amigos, gente querida morrendo por causa disso, foi um momento bem difícil. A gente tinha um pensamento de que nunca mais iria voltar, esse era o medo”, conta o vocalista Rony.

Portanto, “ver que tudo estava voltando ao normal foi maravilhoso”, como completa o cantor. Com o retorno, inclusive, veio uma parceria inusitada e bem-sucedida nos palcos no ano passado; o grupo fez parte da lista de artistas convidados do álbum ao vivo “Numanice #2”, da cantora Ludmilla.



Na turnê, a estrela carioca homenageou o quarteto com uma versão de “Dorme com Deus” e “Fica”, duas das canções mais famosas no repertório do grupo. “A Lud é uma amiga, querida, por quem a gente tem um carinho enorme. É muito bom tocar com ela. E ela sempre foi pagodeira, é pagodeira nata”, brinca Rony.



A oportunidade de tocar com uma artista que tem suas raízes no funk e no pop também abriu novos horizontes para o “Tá na Mente”, como explica o vocalista: “A gente acaba também unindo forças, surfando um pouquinho no lado dela, ali no funk, no melody. Isso para a gente é bacana, porque renova o público também, mostra o Tá na Mente para o público de outros estilos”.

A homenagem é uma honra para o grupo, explicam os integrantes, que ficam felizes de perceberem que já estão ‘na ativa’ a tempo o bastante para inspirar novas gerações de ouvintes. “Para a gente é muito bacana, principalmente pelo fato da gente se manter ativo por todo esse tempo todo, o que é muito difícil, e de poder continuar levando as nossas músicas para a nova geração. Isso é sempre incrível”, classifica Rony.



Agora que já estão ‘reaclimatados’ a vida de shows e performances, o grupo se preparar para lançar seu primeiro DVD desde 2019. “A novidade para esse ano é o nosso novo DVD, que a gente grava agora em maio. Estamos trabalhando incansavelmente para que aconteça, para que tudo dê certo”, conclui o vocalista. O projeto ainda não tem data certa para sair, mas, enquanto isso, o “Tá na Mente” promete que seguirá bem próximo dos palcos e holofotes.



