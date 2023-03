Guga Nandes conta sobre 'virada' na carreira com música que escreveu em 15 minutos

O cantor Guga Nandes, uma das maiores promessas do pagode atual, teve uma virada na carreira quando o single “Presentinho” ganhou destaque nacional, em 2020. Em visita à Rádio Mania, Guga contou detalhes sobre o início da carreira, sonhos e inspirações.

"Eu fiz a música "Presentinho" brincando, tentando conquistar uma menina, conversando com ela inclusive. Não foi nada pensando no meu trabalho em si. Eu fiz ela em 15 minutos e logo em seguida ouvi de novo, pensei: ‘cara, essa música parece ser boa, refrão legal’. Aí mandei no grupo de seleção de repertório", disse o cantor.

Guga também conta que a paquera não deu certo, mas o single, que foi um dos últimos a entrar no projeto, foi literalmente um grande presente.

"A música entrou aos 45 do segundo tempo no projeto. Foi a música que deu o boom, a virada de chave na minha carreira", disse.

Cantor Guga Nandes na Rádio Mania | Foto: Filipe Aguiar

Carreira

Carioca do Catete, Guga Nandes iniciou sua carreira cantando na igreja e integrou o coro infantil da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele foi destaque no programa Raul Gil na infância com música cristã, mas foi compondo e postando vídeos de pagode no Youtube que o cantor se encontrou.

"Sempre sonhei em viver da música, ser reconhecido por cantar realmente. Comecei na igreja, cantando com meus pais e meu irmão, que faziam parte do grupo de louvor. Aí logo em seguida surgiu a oportunidade de eu participar do coral de crianças da Orquestra Sinfônica Brasileira, no qual fiquei por uns 5 anos e me deu uma bagagem muito grande. Mas o pagode sempre esteve no meu coração, nos churrascos de final de semana, na casa dos meus tios", contou Guga.

Parceria com Péricles

O cantor anunciou recentemente o lançamento do novo álbum “No seu tempo - Volume 2”, que conta com sete canções. Este projeto é a segunda parte do DVD gravado no Rio de Janeiro e que já teve o primeiro volume lançado no segundo semestre de 2022. Uma das músicas, “Mira Certeira”, é uma parceria com o cantor Péricles, de quem Guga é fã.

"Eu estava assistindo em casa, de ‘bobeira’, uma live dele, e comentei lá como fã mesmo. Ele viu que eu estava assistindo e falou: ‘olha o Guga aí’, me notou e cantou o refrão da minha música. Cara, como assim, o Pericão, rei da música, conhece minha música e acompanha meu trabalho com toda a grandiosidade que ele tem?", disse.

O cantor tem a pretensão de lançar muitos sucessos neste ano de 2023 e conta com suas grandes inspirações da infância para continuar compondo e cantando pagode, como Fundo de quintal, Revelação, Alexandre Pires, entre outros.

"Meus projetos são muito baseados em músicas autorais, composições minhas mesmo. Nesse momento, a gente está pensando em fazer algo mais voltado para o que a galera está acostumada a ouvir nos pagodes, nos churrascos dos finais de semana. A ideia não é surfar numa onda, mas mostrar também um ‘Guga pagodeiro’, não só o autoral", completou o cantor.