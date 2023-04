Grupo 'Caju Pra Baixo agita' a Rádio Mania ao vivo nesta terça (4)

O Mania Ao Vivo, quadro mais famoso da Rádio Mania, voltou ao ar após uma pequena pausa no início do ano, e a nova temporada do programa continua trazendo sucessos. Nesta terça-feira (4), a rádio traz ao ar o grupo de pagode Caju Pra Baixo, que irá se apresentar ao vivo no estúdio da emissora.

Amanhã, a partir das 15h, a rádio recebe o grupo musical carioca para uma apresentação no seu estúdio que conta, também, com uma plateia de fãs.

O Mania Ao Vivo acontece há mais de 10 anos e leva artistas de renome para se apresentarem ao vivo nos estúdios da rádio, com transmissões a partir das 15h em toda a Rede Mania de rádio, no site, no canal do YouTube e no aplicativo oficial da emissora.