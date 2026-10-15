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Fim da novela! STJ mantém Vasco x Boca Juniors no Maracanã

Tribunal rejeitou pedido da gestão de Flamengo e Fluminense, encerrou a disputa judicial sobre o palco da semifinal da Sul-Americana

relogio min de leitura | Redação
Os ingressos para o confronto já estão esgotados, e a expectativa é de cerca de 70 mil torcedores
Os ingressos para o confronto já estão esgotados, e a expectativa é de cerca de 70 mil torcedores -

A disputa judicial que se arrastou por quase duas semanas finalmente teve um ponto final: Vasco e Boca Juniors vão se enfrentar no Maracanã. A partida acontece na próxima terça-feira (20), às 21h30, válida pela semifinal da Copa Sul-Americana.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o pedido da gestão de Flamengo e Fluminense para derrubar a decisão que liberou o estádio para a partida.

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Com a decisão do presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão, permanece válida a determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) favorável ao Cruz-Maltino. Os ingressos para o confronto já estão esgotados, e a expectativa é de cerca de 70 mil torcedores.

A Conmebol chegou a notificar o Vasco de que a partida poderia ser transferida para o Paraguai caso o impasse judicial sobre o uso do Maracanã não fosse resolvido.

A definição encerra uma sequência de disputas entre o Vasco e a gestão do Maracanã, comandada por Flamengo e Fluminense. O principal argumento dos administradores do estádio era a preservação do gramado e a segurança da arena, que também receberá uma partida de basquete no Maracanãzinho.

Tags:

Boca Juniors Copa Sul-Americana disputa judicial Maracanã STJ vasco

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