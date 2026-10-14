Fluminense perde em casa na Libertadores, mas gol no fim anima time e torcida para o segundo jogo

O Fluminense saiu derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Apesar do resultado negativo diante de sua torcida, o gol de Wesley Natã nos acréscimos trouxe um novo ânimo ao Tricolor e manteve aberta a disputa por uma vaga na decisão continental.

O gol no fim teve sabor de esperança para a equipe carioca. Quando a vantagem palmeirense parecia deixar o confronto ainda mais complicado, Wesley Natã aproveitou o cruzamento de Guga e marcou de cabeça, diminuindo a diferença e dando ao Fluminense a chance de acreditar na classificação.

Palmeiras é eficiente e castiga o Tricolor

O Fluminense procurou assumir o controle da partida e teve mais posse de bola, tentando encontrar espaços na defesa adversária. O Palmeiras, por sua vez, apostou na organização defensiva e na eficiência para aproveitar as oportunidades.

A estratégia deu resultado aos 45 minutos do primeiro tempo. Em um contra-ataque, Flaco López abriu o placar para os visitantes, colocando pressão sobre o time tricolor e levando a vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o Fluminense tentou reagir, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em gols. O Palmeiras manteve a postura competitiva e ampliou aos 39 minutos, com Marlon Freitas, ex-jogador do Tricolor, que acertou uma finalização de primeira após passe de Felipe Anderson.

O segundo gol parecia encaminhar uma vitória confortável para os paulistas. Mas o Fluminense não desistiu e encontrou forças para diminuir a desvantagem nos minutos finais.

Wesley Natã reacende a esperança tricolor

O gol de Wesley Natã foi fundamental para mudar a visão do confronto. Em vez de viajar para São Paulo precisando de uma grande diferença no placar, o Fluminense segue com uma desvantagem mínima e ainda pode sonhar com a vaga na final.

Para avançar diretamente à decisão, o Fluminense precisará vencer por dois ou mais gols de diferença no jogo de volta. Uma vitória por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis.

O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira (21), no Nubank Parque, em São Paulo. O Palmeiras joga pelo empate para garantir a classificação, enquanto o Fluminense terá de buscar a vitória fora de casa.