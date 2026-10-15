Brasil terá dois pilotos na F1 em 2027 com chegada de Rafael Câmara à Haas - Foto: Divulgação

Brasil terá dois pilotos na F1 em 2027 com chegada de Rafael Câmara à Haas - Foto: Divulgação

A Fórmula 1 terá dois pilotos brasileiros no grid a partir de 2027. A equipe Haas confirmou a contratação de Rafael Câmara, pernambucano de 21 anos que fará sua estreia na categoria na próxima temporada.

O brasileiro assumirá a vaga do francês Esteban Ocon e se juntará a Gabriel Bortoleto, que representa a Audi. A presença dos dois marca o retorno do Brasil ao grid com mais de um piloto titular pela primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram o campeonato.

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Câmara assinou um contrato plurianual com a equipe americana. Natural do Recife, ele será o primeiro representante do Nordeste a competir na Fórmula 1.

A chegada à categoria é resultado de uma sequência de títulos nas divisões de acesso. Em 2024, Câmara conquistou o campeonato da Fórmula Regional Europeia. No ano seguinte, venceu a Fórmula 3.

Em 2026, o pernambucano estreou na Fórmula 2 e disputa o título. Com duas etapas restantes na temporada, ele lidera o campeonato com 207 pontos. Até o momento, venceu três corridas principais, na Espanha, na Bélgica e no Azerbaijão, além de conquistar cinco pole positions.

Câmara também integra a Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021 | Foto: Divulgação

Câmara também integra a Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021, programa de desenvolvimento que acompanhou sua trajetória nas categorias de base. Em agosto deste ano, ele participou de um teste com o carro VF-25 da Haas no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal.

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, elogiou o desempenho de Câmara na Fórmula 2 e a adaptação do brasileiro durante o teste realizado em Portugal. Segundo ele, o piloto demonstrou velocidade mesmo diante de situações difíceis ao longo da temporada.

Em declaração divulgada pela equipe, Câmara afirmou que agora está concentrado na preparação para a estreia. “Ainda há muito a aprender, e estou ansioso para trabalhar de perto com a equipe, entender o carro e continuar evoluindo como piloto”, disse.