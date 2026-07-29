Vasco enfrenta o Independiente Medellín em busca de vaga nas oitavas da Sul-Americana

O técnico Pedro Emanuel ainda busca definir a formação ideal da equipe neste início de trabalho - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

O técnico Pedro Emanuel ainda busca definir a formação ideal da equipe neste início de trabalho - Foto: Divulgação/ Matheus Lima / CRVG

O Vasco recebe o Independiente Medellín, da Colômbia, nesta quarta-feira (29), às 19h, em São Januário, pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2. Com isso, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória para garantir a classificação às oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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O técnico Pedro Emanuel ainda busca definir a formação ideal da equipe neste início de trabalho. O português comandou o Vasco em quatro partidas e segue em busca da primeira vitória à frente do clube.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Brenner.

O Independiente Medellín também chega ao duelo com um treinador em início de trabalho. O colombiano Luis Perea fará sua terceira partida à frente da equipe e deve repetir a base da escalação utilizada no jogo de ida, que marcou sua estreia no comando do time.

Provável escalação do Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba, Montaño e Yony González.