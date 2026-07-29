Flamengo encara o Internacional fora de casa pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Rubro-Negro busca os três pontos fora de casa para tentar diminuir vantagem do líder Palmeiras - Foto: Divulgação/ Adriano Fontes / Flamengo

Rubro-Negro busca os três pontos fora de casa para tentar diminuir vantagem do líder Palmeiras - Foto: Divulgação/ Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo visita o Internacional nesta quarta-feira (29), às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro ocupa a vice-liderança da competição, com 38 pontos, e tenta reduzir a diferença para o líder Palmeiras, que soma 44.

Leia também:

Vasco recusa proposta da Grécia pelo lateral Paulo Henrique

Itália anuncia Roberto Mancini como técnico após crise com Pirlo

Do outro lado, o Internacional vive um momento de instabilidade. A equipe gaúcha chega ao confronto após quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, ocupa a 16ª colocação, com 21 pontos, e está na beira da zona de rebaixamento.

Para o duelo, o Flamengo terá os retornos de De La Cruz, Carrascal e Léo Ortiz. O meia Lucas Paquetá treinou com o elenco na segunda-feira (27), mas segue fora da equipe enquanto se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida durante a Copa do Mundo.

Léo Ortiz não atua desde 30 de maio, quando sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã.

O colombiano Carrascal retorna após cumprir suspensão de três partidas. Sua última partida foi em 23 de maio, na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, quando foi expulso.

Já De La Cruz volta à lista de relacionados após tratar um problema físico.