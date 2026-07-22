Vasco reage duas vezes, empata com o Medellín e decide vaga em São Januário

O Vasco buscou o empate em 2 a 2 com o Independiente Medellín, na noite desta quarta-feira (22), no estádio Atanasio Girardot, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Em partida disputada com portões fechados, o Cruzmaltino ficou atrás do placar em duas oportunidades, mas mostrou poder de reação para deixar a decisão da vaga aberta para o confronto da volta, em São Januário.

O time carioca foi superior durante boa parte do primeiro tempo e criou as melhores chances, mas acabou castigado no último lance da etapa inicial, quando John Montaño abriu o placar para os colombianos.

O empate veio logo no primeiro minuto do segundo tempo. Cuiabano cruzou rasteiro, e o zagueiro Varela desviou contra o próprio gol. O Medellín voltou a ficar em vantagem aos 26 minutos, em jogada que terminou com desvio de Cuesta para as redes. Nos minutos finais, Cuiabano apareceu novamente como destaque ao cruzar para Spinelli completar de primeira e decretar o empate.

Com o resultado, o Vasco precisa de uma vitória simples no jogo da volta, na próxima quarta-feira (29), em São Januário, para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.