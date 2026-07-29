Fluminense recebe o Bahia no Maracanã pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Partida acontece nesta quarta-feira (29), às 21h30
O Fluminense recebe o Bahia nesta quarta-feira (29), às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes fazem um confronto direto na disputa por uma vaga no G-4.
O Tricolor das Laranjeiras ocupa a quarta colocação, com 33 pontos. Já o Bahia aparece em sexto lugar, com 31, apenas dois pontos atrás dos cariocas.
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O Fluminense chega para a partida após empatar em 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre, em partida que marcou o primeiro gol de Hulk com a camisa tricolor.
A equipe carioca inicia uma sequência decisiva de seis jogos no Rio de Janeiro: três pelo Campeonato Brasileiro, dois pela Copa do Brasil e um pela Libertadores.
O Bahia também vem de empate na última rodada. A equipe baiana ficou no 1 a 1 com o Corinthians, na Arena Fonte Nova, e pode entrar no G-4 em caso de vitória no Maracanã.
No confronto do primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1. John Kennedy marcou para o Fluminense, enquanto Kike Olivera balançou as redes pelo Bahia