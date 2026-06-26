Ação Animal chega ao Horto do Barreto neste sábado (27)

A Prefeitura de Niterói realiza neste sábado (27), das 9h às 13h, no Horto do Barreto – Parque Palmir Silva, mais uma edição da Ação Animal, iniciativa voltada ao cuidado, à proteção e ao bem-estar dos animais domésticos.

O evento é realizado pela Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Governo e da Administração Regional do Barreto.

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Durante a ação, serão oferecidos gratuitamente serviços de microchipagem e vacinação antirrábica, além de orientações aos tutores sobre saúde, guarda responsável e proteção animal. O atendimento será realizado por médicos-veterinários e estudantes de Medicina Veterinária. Para a microchipagem, serão disponibilizadas 100 senhas.

Além disso, o Castramóvel da Prefeitura de Niterói estará no Parque Palmir Silva durante todo o mês de julho, realizando castrações gratuitas de cães e gatos.

O secretário municipal de Governo, Paulo Bagueira, ressaltou a importância de levar o programa aos bairros e aproximar os serviços da população.

“Estamos trazendo a Ação Animal para o Barreto para facilitar o acesso dos moradores aos serviços oferecidos pela Prefeitura. É uma iniciativa que demonstra o compromisso da gestão municipal com a proteção animal e a qualidade de vida das famílias que possuem animais de estimação. Também é importante que os tutores fiquem atentos aos critérios de atendimento do Castramóvel, destinado aos moradores do bairro, ampliando o acesso da população ao serviço de castração”, afirmou Bagueira.

A diretora da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais, Fernanda Campista, destacou a importância da iniciativa para ampliar os cuidados com os animais e fortalecer a conscientização dos tutores.

“A microchipagem é uma ferramenta fundamental para a identificação dos animais, contribuindo para sua segurança e facilitando sua localização em caso de perda. Além disso, a vacinação e as orientações oferecidas durante a ação ajudam a promover a saúde e o bem-estar dos pets e de toda a comunidade. Nosso objetivo é aproximar os serviços da população e incentivar cada vez mais a guarda responsável”, explicou Fernanda.